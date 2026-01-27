Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Amtshilfe auf der BAB 3

Hünxe (ots)

Die Einheit Drevenack wurde am 27. Januar 2026 um 15:29 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Amtshilfe Rettungsdienst" auf die BAB 3 in Fahrtrichtung Niederlande alarmiert.

Die Einsatzkräfte kontrollierten die BAB 3, konnten jedoch kein Schadensereigniss feststellen. Maßnahmen der Feuerwehr und des Rettungsdienstes waren nicht notwendig. Der Einsatz konnte nach 35 Minuten beendet werden.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell