Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Aufgefundenes Fahrrad "Pegasus" - Eigentümer gesucht

Bild-Infos

Download

Lingen (ots)

Am Freitag, den 30. Januar 2026, wurde im Bereich einer Wohngruppe des Christophorus-Werkes in Lingen ein Fahrrad der Marke "Pegasus" aufgefunden. Das Fahrrad lag in einem Gebüsch nahe des Grundstücks. Trotz entsprechender Ermittlungen konnte bislang kein Eigentümer ermittelt werden.

Die Polizei bittet daher um Hinweise aus der Bevölkerung. Der rechtmäßige Eigentümer oder Personen, die Angaben zur Herkunft des Fahrrades machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle Lingen unter der Telefonnummer 0591 / 870 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell