Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Aufgefundenes Fahrrad "Pegasus" - Eigentümer gesucht

Lingen (ots)

Am Freitag, den 30. Januar 2026, wurde im Bereich einer Wohngruppe des Christophorus-Werkes in Lingen ein Fahrrad der Marke "Pegasus" aufgefunden. Das Fahrrad lag in einem Gebüsch nahe des Grundstücks. Trotz entsprechender Ermittlungen konnte bislang kein Eigentümer ermittelt werden.

Die Polizei bittet daher um Hinweise aus der Bevölkerung. Der rechtmäßige Eigentümer oder Personen, die Angaben zur Herkunft des Fahrrades machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle Lingen unter der Telefonnummer 0591 / 870 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

