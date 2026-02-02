PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Einbruch in Baucontainer - Zeugen gesucht

Lingen (ots)

In der Nacht zu Montag, dem 2. Februar 2026, kam es zwischen 02:20 Uhr und 02:44 Uhr in der Sternstraße in Lingen zu einem Einbruch auf einer Baustelle.

Eine bislang unbekannte Person verschaffte sich Zugang zu dem Baustellengelände, indem sie einen Bauzaun überkletterte. Anschließend wurde die Tür eines dort befindlichen Baucontainers gewaltsam aufgebrochen. Nach der Tat verließ die Person den Bereich in unbekannte Richtung.

Ob Diebesgut erlangt wurde, ist derzeit noch unklar. Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Lingen unter der Telefonnummer 0591 / 870 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

