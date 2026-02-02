Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Schüttorf (ots)

Am Sonntag, dem 1. Februar 2026, kam es gegen 05:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall in einem Kreisverkehr.

Ein 26-jähriger Mann befuhr mit einem Toyota Corolla den Kreisverkehr und kollidierte dabei zunächst mit einer Stahlkonstruktion der Bebauung. In der Folge stieß das Fahrzeug am Fahrbahnrand mit einem Poller zusammen. Der Pkw wurde erheblich beschädigt und war nicht mehr fahrbereit (Totalschaden).

Der Fahrer sowie sein ebenfalls 26-jähriger Beifahrer wurden vor Ort durch den Rettungsdienst untersucht, blieben jedoch unverletzt. Beide Personen wiesen deutliche Ausfallerscheinungen infolge Alkoholkonsums auf.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Der entstandene Gesamtschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell