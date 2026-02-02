Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Spelle - Schwerer Verkehrsunfall an Kreuzung - zwei Personen verletzt

Spelle (ots)

Am Montagmorgen, dem 2. Februar 2026, kam es gegen 05:51 Uhr auf der Nordumgehung in Spelle zu einem schweren Verkehrsunfall.

Ein 47-jähriger Fahrer eines Audi A6 befuhr die Nordumgehung aus Richtung der Dreierwalder Straße kommend in Fahrtrichtung Rheiner Straße. Zur selben Zeit kam ihm ein 64-jähriger Fahrer eines Suzuki Ignis entgegen, der im Bereich der Kreuzung zum Löchteweg nach links abbiegen wollte. Dabei missachtete der abbiegende Fahrzeugführer die Vorfahrt des entgegenkommenden Pkw, sodass es zu einem frontalen Zusammenstoß kam.

Der 47-jährige Audi-Fahrer erlitt leichte Verletzungen, der 64-jährige Suzuki-Fahrer wurde schwer verletzt. Beide Personen wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell