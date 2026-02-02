Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Verkehrsunfall mit Sachschaden

Lingen (ots)

Am Sonntag, den 01.02.2026, kam es gegen 10:45 Uhr im Otto-von-Guericke-Ring in Lingen zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Eine 76-jährige Pkw-Fahrerin beabsichtigte, mit ihrem Citroën C1 vorwärts einzuparken. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es dabei zu einer Fehlbedienung des Fahrzeugs. In der Folge fuhr der Pkw zunächst rückwärts gegen den Zaun eines Firmengeländes und anschließend vorwärts in ein Fenster der freichristlichen Kirchengemeinde. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden am Zaun, am Gebäude sowie am Pkw. Die Schadenshöhe ist derzeit noch unklar.

