Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Esterwegen - Wohnungsbrand - eine Person leicht verletzt

Esterwegen (ots)

Am Sonntagmorgen, 01. Februar 2026, gegen 09:52 Uhr, ist es in einem Mehrparteienhaus am Heuweg 1 in Esterwegen zu einem Wohnungsbrand gekommen.

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet in einer Erdgeschosswohnung eine Mikrowelle in Brand. Das Feuer wurde durch die alarmierte Feuerwehr gelöscht. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde die 85-jährige Bewohnerin der betroffenen Wohnung leicht verletzt und vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Mikrowelle sowie angrenzende Wandschränke wurden stark beschädigt. Zudem kam es in der gesamten Wohnung zu erheblichen Rußablagerungen, sodass diese derzeit nicht bewohnbar ist.

Am Gebäude entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro.

