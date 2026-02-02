PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Aschendorf - Verkehrsunfall auf glatter Fahrbahn - Bahnverkehr zeitweise gesperrt

Aschendorf (ots)

Am Sonntagabend, dem 1. Februar 2026, kam es gegen 23:15 Uhr auf der Oldenburger Straße zu einem Verkehrsunfall infolge von Straßenglätte.

Ein 21-jähriger Autofahrer befuhr mit seinem Audi A4 die Oldenburger Straße aus Richtung der B70 kommend in Fahrtrichtung Aschendorf Ortskern. Im Bereich einer Kurve bremste der Fahrzeugführer ab und verlor aufgrund der glatten Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Pkw kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Bahnanlage.

Durch den Unfall wurden zudem ein Holzzaun sowie mehrere Verkehrsschilder beschädigt. Der Bahnverkehr musste infolge der Kollision vorübergehend gesperrt werden.

Der entstandene Sachschaden am Pkw wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

