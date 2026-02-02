Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Einbruch in Fischimbiss - Polizei sucht Zeugen

Meppen (ots)

In der Nacht zu Sonntag, dem 1. Februar 2026, ist es in der Zeit zwischen 02:00 Uhr und 07:45 Uhr zu einem Einbruch in einen Fischimbiss an der Emsstraße gekommen.

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich gewaltsam Zugang zu dem Imbissbetrieb. Anschließend gelangte der Täter in die Räumlichkeiten und durchwühlte mehrere Schränke in verschiedenen Bereichen des Betriebs.

Der Fischimbiss befindet sich im Zentrum der Stadt Meppen, am Rand der Innenstadt. Hinter dem Gebäude liegt ein frei zugänglicher Parkplatz, über den der Täter mutmaßlich an das Objekt gelangte. Ob und in welchem Umfang Diebesgut erlangt wurde, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei Meppen bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Emsstraße oder des rückwärtigen Parkplatzes beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

