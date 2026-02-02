PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Meppen - Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Meppen (ots)

Am Sonntag, dem 1. Februar 2026, kam es in der Zeit zwischen 14:00 Uhr und 18:45 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Krokusstraße in Meppen.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Wohnhaus, durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten u.a. Bargeld. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Meppen unter der Rufnummer 05931 / 9490 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

