FW Hünxe: Pkw kollidiert mit Brückenpfeiler - Eine verletzte Person

Hünxe (ots)

Die Einheit Hünxe wurde am 7. Februar 2026 um 15:31 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Auslaufende Betriebsmittel" zur Gahlener Straße alarmiert.

An der Einsatzstelle war ein Pkw auf einer Brücke, die über den Wesel-Datteln-Kanal führt, von der Fahrbahn abgekommen und gegen die erhöhte Fahrbahnbegrenzung gefahren. Die Einsatzstelle wurde in Zusammenarbeit mit der Polizei gegen den fließenden Verkehr abgesichert. Eine verletzte Person wurde vom Rettungsdienst medizinisch versorgt und zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Die ausgelaufenen Betriebsmittel wurden mit Bindemittel aufgenommen und anschließend einer fachgerechten Entsorgung zugeführt.

Die Gahlener Straße blieb für die Dauer des Einsatzes in beide Richtungen voll gesperrt. Der Einsatz war nach ca. einer Stunde beendet.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell