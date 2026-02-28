PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Medizinischer Notfall auf Rastplatz

Hünxe (ots)

Die Einheit Hünxe wurde am 28. Februar 2026 um 21:37 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Amtshilfe Rettungsdienst" zum Rastplatz Hünxe Ost an der BAB 3 in Fahrtrichtung Niederlande alarmiert.

An der Einsatzstelle hatte eine Person in einem Pkw einen medizinischen Notfall erlitten. Während der Rettungsdienst die medizinische Versorgung übernahm, sicherte die Feuerwehr die Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr ab. Im Anschluss unterstützten die Einsatzkräfte den Rettungsdienst beim schonenden Transport zum Rettungswagen. Der Einsatz war nach ca. einer Stunde beendet.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Hünxe
Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Tom Hinterreiter
Telefon: +49 151 15660516
presse@feuerwehrhuenxe.de
https://www.feuerwehrhuenxe.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell

