PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall zwischen Pkw auf der Adelheider Straße +++ zwei Leichtverletzte

Delmenhorst (ots)

Leichte Verletzungen zogen sich zwei Pkw-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Montag, 9. März 2026, gegen 5:20 Uhr, auf der Adelheider Straße in Delmenhorst zu.

Eine 58-Jährige aus Delmenhorst fuhr mit ihrem Toyota die Adelheider Straße in Richtung stadtauswärts und bog nach links auf die Auffahrt der Autobahn 28 auf. Hierbei übersah die Frau den entgegenkommenden 22-jährigen Skoda-Fahrer, der die Adelheider Straße in Richtung stadteinwärts befuhr.

In der Folge kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, wodurch sich beide Personen am Steuer leichte Verletzungen zuzogen.

Der Skoda und der Toyota waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von rund 15.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
  • 10.03.2026 – 08:58

    POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Fahrraddiebstahl in Brake +++ Zeugen gesucht

    Delmenhorst (ots) - Am Donnerstag, 5. März 2026, in der Zeit zwischen 09:00 Uhr und 10:00 Uhr, wurde ein gesichertes graues Pedelec der Firma Gazelle vor einer Arztpraxis in der Bürgermeister-Müller-Straße in Brake entwendet. Der entstandene Schaden wurde auf rund 2.300 Euro geschätzt. Die Polizei Brake nahm die Ermittlungen auf und sucht Zeugen, die Hinweise zum ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren