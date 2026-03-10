Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall zwischen Pkw auf der Adelheider Straße +++ zwei Leichtverletzte

Leichte Verletzungen zogen sich zwei Pkw-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Montag, 9. März 2026, gegen 5:20 Uhr, auf der Adelheider Straße in Delmenhorst zu.

Eine 58-Jährige aus Delmenhorst fuhr mit ihrem Toyota die Adelheider Straße in Richtung stadtauswärts und bog nach links auf die Auffahrt der Autobahn 28 auf. Hierbei übersah die Frau den entgegenkommenden 22-jährigen Skoda-Fahrer, der die Adelheider Straße in Richtung stadteinwärts befuhr.

In der Folge kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, wodurch sich beide Personen am Steuer leichte Verletzungen zuzogen.

Der Skoda und der Toyota waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von rund 15.000 Euro.

