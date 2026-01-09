Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 09.01.2026

Tettnang (Bodenseekreis) (ots)

Polizei nimmt nach Schockanruf Geldabholer fest

Beamte der Kriminalpolizei Friedrichshafen haben nach einem Schockanruf am Mittwochmittag zwei Tatverdächtige festgenommen. Mitglieder einer Betrügerbande hatten ein Seniorenehepaar telefonisch kontaktiert und sich dabei als vermeintliche Polizeibeamte ausgegeben. Sie gaben dem 81-Jährigen gegenüber an, dass die Tochter des Paares einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe und nun festgenommen worden sei. Zur Freilassung der Tochter müsse das Seniorenpaar eine Kaution in Höhe von 25.000 Euro bezahlen. Der Senior, dem der Betrug sofort bewusst war, ging zum Schein auf die Forderung ein, während seine Frau die Polizei verständigte. Ein 34 Jahre alter Tatverdächtiger, der wenig später zur Abholung des Geldes an einen vereinbarten Übergabeort kam, wurde von den Kriminalbeamten an Ort und Stelle festgenommen. Sein 38-jähriger mutmaßlicher Komplize wurde von den Kriminalpolizisten kurz darauf in der Nähe in einem Fahrzeug angetroffen und ebenfalls festgenommen. Die beiden polnischen Staatsangehörigen wurden am Donnerstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaftbefehl wegen versuchten Bandenbetrugs erließ und diesen in Vollzug setzte. Die beiden Tatverdächtigen befinden sich seither in verschiedenen Justizvollzugsanstalten.

Oberstaatsanwältin Christine Weiss, Tel. 0751/806-1337

Erste Polizeihauptkommissarin Daniela Baier, Tel. 0751/803-1010

