Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Weingarten

Verkehrskontrollen

Bei gezielten Verkehrskontrollen haben Beamte der Verkehrspolizei zusammen mit Polizisten des Polizeipräsidiums Einsatz am Mittwochmittag in der Waldseer Straße eine Vielzahl an Verstößen geahndet. Unter anderem haben sechs Autofahrer unerlaubterweise während der Fahrt ihr Mobiltelefon bedient, zwei Pkw-Insassen waren nicht angeschnallt. Auf zwei Fahrzeugen waren trotz der aktuellen Witterungsverhältnisse noch Sommerreifen aufgezogen, ein Radfahrer fuhr vor den Augen der Polizisten bei roter Ampel über die Straße. Die Fahrer werden entsprechend angezeigt und müssen nun mit teils empfindlichen Buß- bzw. Verwarngeldern rechnen.

Leutkirch im Allgäu / A 96

Autofahrer nach filmreifer Flucht vorläufig festgenommen - Ohne Führerschein unterwegs

Eine Strafanzeige unter anderem wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und Fahrens ohne Fahrerlaubnis kommen auf einen 45-Jährigen zu, der sich am Mittwochvormittag an einer filmreifen Flucht vor einer Polizeikontrolle geübt hat. Beamte der Verkehrspolizei wollten den VW-Fahrer zu einer Verkehrskontrolle an der Anschlussstelle Leutkirch-Süd von der A 96 ableiten, als der Fahrer Gas gab und mit hoher Geschwindigkeit flüchtete. Nach einer Verfolgungsfahrt und mehreren Zeugenhinweisen konnte der Wagen des Mannes schließlich auf dem Parkplatz "Winterberg" festgestellt werden. Auch den 45-Jährigen machten die Polizisten, die mit mehreren Streifen fahndeten, kurze Zeit später ausfindig. Er war zu Fuß weiter über einer Baustelle geflüchtet und konnte im Bereich der Autobahnkapelle schließlich vorläufig festgenommen werden. Zeugen, die die rasante Fahrt des Mannes - teils über den Standstreifen - beobachtet haben, sowie Personen, die durch die Fahrweise möglicherweise gefährdet wurden, mögen sich unter Tel. 07563/9099-0 bei der Verkehrspolizei Kißlegg melden.

Horgenzell

Von Fahrbahn abgekommen und überschlagen

Glücklicherweise lediglich leichte Verletzungen haben sich der Fahrer und ein Beifahrer eines Mercedes zugezogen, der sich am Mittwochabend neben der L 288 zwischen Hasenweiler und Ringgenweiler mehrfach überschlagen hat. Der 24 Jahre alte Fahrer des Wagens geriet in Richtung Hasenweiler wohl aufgrund von Unachtsamkeit in das Bankett und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der Folge geriet der Mercedes ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Beide Fahrzeuginsassen konnten sich selbst aus dem Unfallwagen befreien und mussten lediglich nur kurz vor Ort durch einen Rettungsdienst medizinisch betreut werden. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden von rund 40.000 Euro. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um das Fahrzeug.

Bad Waldsee

Glätte führt zu Unfall

Bei Glätte ist am Donnerstagmorgen in der Hittisweilerstraße ein Seat-Fahrer auf die Gegenfahrbahn geraten und hat einen Verkehrsunfall mit rund 30.000 Euro verursacht. Der 38 Jahre alte Seat Fahrer verlor gegen 5.30 Uhr die Kontrolle über seinen Wagen und prallte in den entgegenkommenden Audi einer 52-Jährigen. Beide beteiligten Autos kamen nach rechts von der Fahrbahn ab und blieben im Straßengraben stehen. Sie mussten abgeschleppt werden. Um die 52-Jährige, die über Schmerzen klagte, kümmerte sich ein Rettungsdienst.

Wolpertswende - Mochenwangen

Unbekannter bricht in Kellerraum ein

Im Zeitraum zwischen 23.12.2025 und 07.01.2026 drang ein bislang unbekannter Täter gewaltsam in einen Kellerraum eines Rohbaus in der Hauptstraße in Mochenwangen ein. Aus dem Kellerraum entwendete der Unbekannte Baumaterialien im Wert von mehreren hundert Euro. Personen, die möglicherweise im Zusammenhang stehende Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 beim Polizeirevier Weingarten zu melden.

Weingarten

Fußgänger bei Unfall leicht verletzt

Leichte Verletzungen hat ein Fußgänger am Mittwochvormittag in der Gartenstraße bei einem Verkehrsunfall erlitten. Ein bislang unbekannter Autofahrer, der vermutlich mit einem grauen Kombi unterwegs war, hielt nicht vorschriftsgemäß an einem Zebrastreifen, als der Fußgänger diesen überqueren wollte. Der Autofahrer fuhr dem Fußgänger dabei über den rechten Fuß und verletzte ihn leicht. Unbeirrt fuhr der Unbekannte weiter. Der 16-Jährige begab sich daraufhin zu einem nahegelegenen Geschäft, wo er später von einem Rettungsdienst behandelt wurde. Das Polizeirevier Weingarten bittet Personen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise auf den Verursacher geben können, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

Bad Wurzach

Betrugsmasche "Falsche Polizeibeamte"

Rund ein Dutzend vorwiegend ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger wurden am Mittwochabend von falschen Polizeibeamten kontaktiert. Die Anrufer gaben sich am Telefon als Beamte des Polizeipostens Bad Wurzach aus und spielten den Angerufenen vor, dass es in ihrer Straße jeweils zu einem Einbruch gekommen sei. Weiter gaben die falschen Polizeibeamten an, dass die Betroffenen nun auf einer Liste von möglichen Einbruchszielen stehen würden und erkundigten sich nach Wertgegenständen in Form von Schmuck, Gold und Bargeld im Haus. Die Angerufenen erkannten den Betrug und legten rechtzeitig auf. Zu einem finanziellen Schaden kam es in keinem der Fälle. Die Polizei warnt weiterhin vor den vielfältigen Betrugsmaschen. Hinweise und Informationen finden sich unter www.polizei-beratung.de.

