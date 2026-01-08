PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 08.01.26

Überlingen/Bodenseekreis (ots)

Nach Schlag mit Machete - Bahnbedienstete überwältigen Randalierer

Nachdem er in einem Regionalzug am frühen Donnerstagmorgen versucht haben soll, eine Insassin anzugehen und im weiteren Verlauf drei Bahnbedienstete mit einer Machete zu verletzen, sitzt ein 26-Jähriger zwischenzeitlich in der geschlossenen Abteilung eines Fachkrankenhauses ein. Den bisherigen kriminalpolizeilichen Erkenntnissen zufolge begann der Tatverdächtige im Regionalexpress von Radolfzell nach Friedrichshafen gegen 0.30 Uhr bei Überlingen herumzuschreien und sich der Frau aggressiv zu nähern. Nachdem drei Mitarbeitende dazwischengingen und ihn daraufhin kontrollieren wollten, soll der 26-Jährige unvermittelt eine Machete gezogen und in Richtung der Personen geschlagen haben. Diesen gelang es daraufhin, den mutmaßlich unter der Einwirkung von Betäubungsmitteln stehenden Tatverdächtigen zu überwältigen und bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeistreifen am Boden zu fixieren. Durch das Gerangel wurden die drei Bediensteten leicht verletzt. Der 26-jährige deutsche Tatverdächtige wurde aufgrund seines Gesundheitszustands zunächst in ein Zentrum für Psychiatrie eingewiesen. Im weiteren Verlauf wird ein Haftrichter über den Verbleib des Mannes entscheiden müssen.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Konstanz
Leitender Oberstaatsanwalt Dr. Johannes-Georg Roth
Telefon: 07531 280-0

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Erster Polizeihauptkommissar Oliver Weißflog
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

