Bad Waldsee

Polizei ermittelt nach Körperverletzung und Beleidigung in Gaststätte

Wegen Körperverletzung und Beleidigung ermittelt das Polizeirevier Weingarten gegen einen noch Unbekannten, der am Dienstagabend in einer Gaststätte in der Ravensburger Straße auffällig geworden ist. Der Mann beleidigte eine Mitarbeiterin und schlug später Mitarbeiter der Lokalität mit der Faust. Auch nachdem er aus der Gaststätte begleitet worden war, beruhigte er sich offenbar nicht und tobte weiter, bevor er von dannen zog. Die hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Weingarten haben die Ermittlungen zum Tatverdächtigen aufgenommen und überprüfen erste Hinweise.

Bad Waldsee - Reute

Nicht angeschnallt - Fahrer alkoholisiert

Weil er nicht angeschnallt war, wurde ein Autofahrer am Dienstagmittag von einer Streife des Polizeireviers Weingarten im Ortsgebiet kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle nahmen die Beamten bei dem Fahrer Alkoholgeruch wahr. Ein Alkoholvortest ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Der Autofahrer musste sich in der Folge auf dem Polizeirevier Weingarten einem gerichtsverwertbarem Alkoholtest unterziehen. Auf den 46-Jährigen kommt wegen der Alkoholfahrt nun ein empfindliches Bußgeld und ein mehrwöchiges Fahrverbot zu.

Baienfurt

Autofahrerin übersieht Fußgänger - Polizei sucht Zeugen

Zeugen sucht das Polizeirevier Weingarten zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Montagnachmittag eine Autofahrerin beim Abbiegen zwei Fußgänger übersehen und verletzt hat. Gegen 14.45 Uhr bog die 36-jährige Fahrerin eines Mercedes von der Baindter Straße aus Richtung Baindt kommend nach rechts auf die L 314 (Bergatreuter Straße) ab. Hierbei erfasste sie nach bisherigen Erkenntnissen einen 76 Jahre alten Fußgänger sowie eine 71 Jahre alte Fußgängerin. Beide stürzten und wurden von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 76-Jährige zog sich allem Anschein nach schwerere Verletzungen zu. Personen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zu dessen Hergang machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

Baindt

Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Die Polizei Weingarten sucht Zeugen, die Hinweise zu einem Verkehrsunfall am Sonntagabend auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Fischerstraße geben können. Ein bislang unbekannter Autofahrer verursachte zwischen 17.30 Uhr und 18 Uhr einen Schaden am Heck eines braunen KIA Wenga. Hierbei entstand ein Schaden von ca. 2000 Euro. Anstatt sich um die Regulierung des Sachschadens zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Hinweise werden unter Tel. 0751/803-6666 an das Polizeirevier Weingarten erbeten.

Hoßkirch

Verkehrsunfall - Fahrerin leicht verletzt

Am Dienstag ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der L 286 zwischen Ratzenreute und Eichstegen. Eine 60-jährige Ford-Fahrerin geriet kurz nach 17 Uhr witterungsbedingt ins Schlingern und fuhr in einen Graben. Auf einem Feld abseits der Straße kam das Fahrzeug schließlich zum Stehen. Die Autofahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Am Ford entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro, der Wagen musste abgeschleppt werden.

Kißlegg

Alkoholisiert am Steuer

Über 1,1 Promille hatte ein Autofahrer intus, den eine Streife des Polizeireviers Wangen im Allgäu in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle gestoppt hat. Aufgrund von deutlichem Atemalkoholgeruch führten die Beamten mit dem 20 Jahre alten Fahrer einen Alkoholvortest durch. In der Folge musste der Fahrer in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben und seinen Wagen stehen lassen. Den Führerschein des 20-Jährigen, den nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erwartet, behielten die Beamten ein.

Argenbühl

Hund rennt über Straße - Auffahrunfall

Rund 20.000 Euro Sachschaden ist am Dienstagvormittag bei einem Auffahrunfall auf der B 12 im Bereich Schorrweiher entstanden. Eine 87 Jahre alte VW-Fahrerin musste gegen 11 Uhr auf der Strecke eine Vollbremsung durchführen, da ein Jagdhund über die Straße rannte. Der nachfolgende Fahrer eines Skoda konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr dem VW wuchtig hinten auf. Sowohl die 87-Jährige als auch der 59 Jahre alte Unfallverursacher blieben unverletzt. Die Pkw waren ebenfalls noch fahrbereit. Zu einem Kontakt mit dem Hund, dessen Halter bekannt ist, kam es nicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell