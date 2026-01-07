Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen/Meckenbeuren

Unter Alkoholeinwirkung gefahren

Zwei Verkehrsteilnehmer, die unter dem Einfluss von Alkohol im Straßenverkehr unterwegs waren, haben Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch angezeigt. Gegen 21 Uhr kontrollierte eine Streife einen 28-jährigen Pkw-Lenker in Meckenbeuren und stellte bei diesem Anzeichen einer Alkoholisierung fest. Ein daraufhin durchgeführter beweissicherer Atemalkoholtest ergab einen Wert von annähernd 0,85 Promille, weswegen auf den Mann neben einem Bußgeld im dreistelligen Euro-Bereich auch ein Fahrverbot zukommt. Kurz vor 1 Uhr fiel ein 41-jähriger Radfahrer in Friedrichshafen einer Polizeistreife auf, nachdem er für seine Fahrt die gesamte Fahrbahnbreite benötigte. Im Rahmen der folgenden Kontrolle wurden neben erheblichem Alkoholgeruch auch mehrere Verletzungen bei ihm festgestellt, die mutmaßlich von einem vorangegangenen Sturz stammen dürften. Nachdem ein daraufhin durchgeführter Vortest einen Atemalkoholwert von rund 2,7 Promille ergab, musste der 41-Jährige sich von einem Arzt eine Blutprobe entnehmen lassen und gelangt wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zur Anzeige.

Friedrichshafen

Eingebrochen und Mobiltelefon geraubt

Wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung und diverser Diebstähle ermittelt die Polizei gegen drei Jugendliche. Sie stehen im Verdacht, am Dreikönigstag in mindestens zwei Häusern in der Heinrich-Heine-Straße mehrere Lagerabteile im Dach bzw. Keller aufgebrochen und diverse Gegenstände daraus entwendet zu haben. Außerdem sollen sie am Dienstagnachmittag auf einem Spielplatz im Riedlepark zwei Jugendliche angegangen und unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe eines Mobiltelefons erzwungen haben. Während ein 17-jähriger Tatverdächtiger bereits bekannt ist, dauern die Ermittlungen zu den beiden Begleitern noch an.

Überlingen

Alkoholisiert mit Pkw gefahren

Leicht unter Alkoholeinwirkung stand eine 45-jährige Pkw-Lenkerin, die von einer Streife des Polizeireviers Überlingen am Dienstagnachmittag im Stadtgebiet kontrolliert wurde. Nachdem die Beamten bei der Frau entsprechende Verdachtsanzeichen wahrgenommen hatten, ergab ein daraufhin bei ihr durchgeführter gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest einen Wert von rund 0,6 Promille. Auf die Frau kommen nun ein empfindliches Bußgeld sowie ein Fahrverbot zu.

Heiligenberg

Brand

Aus bislang nicht geklärter Ursache ist am Dienstagabend in einem leerstehenden Gebäude in der Altheimer Straße ein Brand ausgebrochen. Gegen 18.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert und löschten die Flammen, die im Bereich eines Kaminofens ausgebrochen sein dürften. Der am Objekt entstandene Sachschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt, verletzt wurde nach derzeitigem Stand niemand. Der Polizeiposten Salem ermittelt nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung. Zeugen, die Hinweise zur Brandentstehung geben können, werden daher gebeten, sich unter Tel. 07553/82690 zu melden.

Überlingen-Andelshofen

Glätteunfall verursacht Sachschaden

Am frühen Dienstagmorgen hat ein 18-jähriger Pkw-Lenker am Kreisverkehr L 195/Reuteweg bei einem Verkehrsunfall Sachschaden verursacht. Mutmaßlich aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit bei Straßenglätte rutschte er gegen 2.30 Uhr mit seinem Nissan über die Mittelinsel des Kreisels. Hierbei wurde die Vorderachse am Pkw so stark beschädigt, dass dieser nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Verletzt wurde nach bisherigem Stand niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell