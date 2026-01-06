PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Langenargen

Beschädigter Pkw verunfallt - weitere Unfallstelle gesucht

In der Nacht von Montag auf Dienstag, gegen 02:25 Uhr fuhr ein 71-jähriger Mann bei Langenargen von der B467 auf die B31 auf. Hierbei kam er mit seinem Hyundai i10 von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Fahrstreifentrennung, wodurch die Achse am Pkw brach. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten weitere frische Beschädigungen an dem Auto fest. Der in Eriskirch wohnende Fahrer dürfte mit seinem Auto zumindest an einem weiteren Verkehrsunfall beteiligt gewesen sein. Das Polizeirevier Friedrichshafen, Telefon 07541/701-0 bittet mögliche Geschädigte von Verkehrsunfallfluchten in den letzten Tagen im Bereich Langenargen - Eriskirch sich zu melden.

Kressbronn

Täter reißt Scheibenwischer ab - Zeugensuche

Am Samstagabend in der Zeit von 18:30 - 21:30 Uhr riss ein bislang unbekannter Täter einen Scheibenwischer an einem VW Tiguan ab. Das Auto war im besagten Zeitraum in der Hemigkofener Straße vor einem Buchladen parkend abgestellt. Durch das Abreißen des Scheibenwischers entstand auch an der Motorhaube Sachschaden, indem sie eingedrückt und zerkratzt wurde. Insgesamt entstand am Auto ein Sachschaden von ca. 1 500 Euro. Das Polizeirevier Friedrichshafen, Telefon 07541/701-0 bittet um Zeugenhinweise zum Täter.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Sven Herbstrith
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Alle Meldungen Alle
  • 06.01.2026 – 10:15

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

    Ravensburg (ots) - Leutkirch im Allgäu Stromausfall sorgt für Beunruhigung Am späten Montagabend gegen 23:30 Uhr wurde der Rettungsleitstelle ein stark rauchender Stromkasten im Ringweg mitgeteilt. Zeitgleich meldeten mehrere Anwohner Stromausfälle in dem Wohngebiet. Einige Anrufer zeigte sich bei der Polizei besorgt und befürchteten einen Zusammenhang mit dem Anschlag auf das Stromnetz in Berlin. Nach dem Eintreffen ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 14:20

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

    Landkreis Sigmaringen (ots) - Sigmaringen Video aufgezeichnet - Anzeige Wegen des Verdachts der Verletzung der Vertraulichkeit des nichtöffentlich gesprochenen Worts gelangt eine 45-Jährige zur Anzeige. Die Frau, die wegen eines polizeilichen Sachverhalts beim örtlichen Polizeirevier war, zeichnete am Samstagabend ein Gespräch mit mehreren Polizeibeamten im Wachvorraum per Video auf, obwohl sie mehrfach darauf ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 14:10

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

    Landkreis Ravensburg (ots) - Ravensburg Mülltonnenbrand Wohl aufgrund von Feuerwerkskörpern ist am Sonntagmittag in der Holbeinstraße eine Restmülltonne in Brand geraten und hat für einen Einsatz der Feuerwehr und Polizei gesorgt. Es entstand kein größerer Sachschaden, verletzt wurde ebenfalls niemand. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt nun wegen Sachbeschädigung gegen Unbekannt. Personen, die Hinweise auf den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren