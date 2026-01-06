Polizeipräsidium Ravensburg

Langenargen

Beschädigter Pkw verunfallt - weitere Unfallstelle gesucht

In der Nacht von Montag auf Dienstag, gegen 02:25 Uhr fuhr ein 71-jähriger Mann bei Langenargen von der B467 auf die B31 auf. Hierbei kam er mit seinem Hyundai i10 von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Fahrstreifentrennung, wodurch die Achse am Pkw brach. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten weitere frische Beschädigungen an dem Auto fest. Der in Eriskirch wohnende Fahrer dürfte mit seinem Auto zumindest an einem weiteren Verkehrsunfall beteiligt gewesen sein. Das Polizeirevier Friedrichshafen, Telefon 07541/701-0 bittet mögliche Geschädigte von Verkehrsunfallfluchten in den letzten Tagen im Bereich Langenargen - Eriskirch sich zu melden.

Kressbronn

Täter reißt Scheibenwischer ab - Zeugensuche

Am Samstagabend in der Zeit von 18:30 - 21:30 Uhr riss ein bislang unbekannter Täter einen Scheibenwischer an einem VW Tiguan ab. Das Auto war im besagten Zeitraum in der Hemigkofener Straße vor einem Buchladen parkend abgestellt. Durch das Abreißen des Scheibenwischers entstand auch an der Motorhaube Sachschaden, indem sie eingedrückt und zerkratzt wurde. Insgesamt entstand am Auto ein Sachschaden von ca. 1 500 Euro. Das Polizeirevier Friedrichshafen, Telefon 07541/701-0 bittet um Zeugenhinweise zum Täter.

