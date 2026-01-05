Polizeipräsidium Ravensburg

Sigmaringen

Video aufgezeichnet - Anzeige

Wegen des Verdachts der Verletzung der Vertraulichkeit des nichtöffentlich gesprochenen Worts gelangt eine 45-Jährige zur Anzeige. Die Frau, die wegen eines polizeilichen Sachverhalts beim örtlichen Polizeirevier war, zeichnete am Samstagabend ein Gespräch mit mehreren Polizeibeamten im Wachvorraum per Video auf, obwohl sie mehrfach darauf hingewiesen worden war, dies zu unterlassen. Nachdem sie die Hinweise beharrlich ignorierte, leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren gegen die 45-Jährige ein.

Meßkirch

Apothekeneinbrecher auf frischer Tat festgenommen

Auf frischer Tat haben Polizeibeamte einen Einbrecher am frühen Montagmorgen festgenommen. Gegen 3.45 Uhr war von einer Sicherheitszentrale ein Alarm in einer Apotheke in der Grabenbachstraße gemeldet worden. Beim Eintreffen der Polizeistreifen konnte eine eingeschlagene Scheibe sowie eine Person im Objekt festgestellt werden. Nach Ansprache flüchtete der Tatverdächtige zunächst durch ein Fenster aus den Räumen, konnte jedoch nach kurzer fußläufiger Verfolgung zu Boden gebracht und vorläufig festgenommen werden. Bei dem 23-Jährigen fanden die Beamten neben einem Brechwerkzeug auch gestohlene Medikamente auf. Gegen ihn wird nun wegen des Einbruchsdiebstahls ermittelt.

