Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Mülltonnenbrand

Wohl aufgrund von Feuerwerkskörpern ist am Sonntagmittag in der Holbeinstraße eine Restmülltonne in Brand geraten und hat für einen Einsatz der Feuerwehr und Polizei gesorgt. Es entstand kein größerer Sachschaden, verletzt wurde ebenfalls niemand. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt nun wegen Sachbeschädigung gegen Unbekannt. Personen, die Hinweise auf den Verursacher des Brandes geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Bad Waldsee

Teenager ohne Fahrerlaubnis mit Roller unterwegs

Ermittlungen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sieht sich ein Teenager gegenüber, der am Sonntag mit einem Motorroller im Stadtgebiet unterwegs war. Eine Streife des Polizeireviers Weingarten stoppte den jungen Mann und führte eine allgemeine Verkehrskontrolle durch. Nachdem der Teenager keine gültige Fahrerlaubnis vorzeigen konnte, musste er sein Zweirad stehen lassen. Seine Erziehungsberechtigten wurden entsprechend benachrichtigt.

Leutkirch im Allgäu

Auffahrunfall - Feuerwehr muss Fahrzeugdach abtrennen

Ein wuchtiger Auffahrunfall, bei dem ein 64-Jähriger kurzzeitig das Bewusstsein verlor, hat am Sonntagmorgen in der Wurzacher Straße zu einem Einsatz der Feuerwehr, des Rettungsdiensts und der Polizei geführt. Der 64 Jahre alte Fahrer eines Kia bemerkte an der Kreuzung Wurzacher Straße (L 308) / Zeppelinstraße offenbar nicht, dass ein vorausfahrender Mercedes-Fahrer in Richtung Innenstadt an einer Ampel anhalten musste, und fuhr dem Mercedes hinten auf. Während der 42 Jahre alte Fahrer des Mercedes nach bisherigen Erkenntnissen wohl ohne Verletzungen davonkam, bestand beim Unfallverursacher der Verdacht auf Verletzungen im Rücken- und Halsbereich. Die örtlichen Wehrleute trennten das Dach des Kia ab und befreiten den Mann aus seinem Wagen. Ein Rettungsdienst brachte den 64-Jährigen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte er eher leicht verletzt sein. Die übrigen Insassen des Kia blieben unverletzt. Insgesamt dürfte bei dem Verkehrsunfall Sachschaden von über 20.000 Euro entstanden sein. Der Kia wurde abgeschleppt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell