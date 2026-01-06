PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Leutkirch im Allgäu

Stromausfall sorgt für Beunruhigung

Am späten Montagabend gegen 23:30 Uhr wurde der Rettungsleitstelle ein stark rauchender Stromkasten im Ringweg mitgeteilt. Zeitgleich meldeten mehrere Anwohner Stromausfälle in dem Wohngebiet. Einige Anrufer zeigte sich bei der Polizei besorgt und befürchteten einen Zusammenhang mit dem Anschlag auf das Stromnetz in Berlin. Nach dem Eintreffen von Mitarbeitern des Stromnetzbetreibers löschte die Feuerwehr den Brand im Stromverteilerkasten zügig ab. Nach Umverteilung des Stroms gelang es den Mitarbeiter des Netzbetreibers den Großteil der Siedlung wieder mit Strom zu versorgen. Nach bisherigen Erkenntnissen führte ein technischer Defekt zum Brand. Eine Fremdeinwirkung schließt die Polizei nach bisherigen Erkenntnissen aus. Eine Schadenshöhe ist bislang nicht zu beziffern.

Wolfegg

Verkehrszeichen umgefahren - Suche nach Verursacher

Der Polizeiposten Vogt, Telefon: 07529/97156-0 bittet um Hinweise zum Verursacher eines Verkehrsunfalls, der sich die letzten Tage bei Wolfegg ereignet hat. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr an der Einmündung der L330 zur L324 bei Unterhalden ein Verkehrszeichen "Vorfahrt Achten" um. Bislang ging bei der Polizei keine Unfallmeldung eines Verursachers ein. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen Unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle ein.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Sven Herbstrith
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

