Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Tettnang

Auffahrunfall nach Kollision mit Reh

Zu einem Auffahrunfall, in dessen Verlauf eine Person leicht verletzt wurde, ist es am Mittwochabend auf der L 333 zwischen Holzhäusern und Tettnang gekommen. Gegen 20.15 Uhr befuhr die 53-jährige Fahrerin eines Dacia die Strecke in Richtung Tettnang und musste aufgrund eines die Fahrbahn querenden Rehs eine Vollbremsung einleiten. Sie kollidierte mit dem Tier, das verletzt in den Wald flüchtete. Die nachfolgende 47-jährige Lenkerin eines Porsche fuhr mutmaßlich aufgrund zu geringen Sicherheitsabstands wuchtig auf den Dacia auf. Durch die Kollision wurde die 53-Jährige leicht verletzt und beide Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Tettnang

Kasse aufgebrochen und Bargeld gestohlen

Die Kasse des Selbstbedienungsladens eines Obsthofs in der Oberhofer Straße hat ein Unbekannter am Mittwochvormittag aufgebrochen. Aus dem umgebauten Briefkasten entwendete die oder der Unbekannte einen geringen Bargeldbetrag im zweistelligen Euro-Bereich. Der Polizeiposten Tettnang ermittelt wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet etwaige Tatzeugen oder Personen, die Hinweise zum Täter geben können, sich unter Tel. 07542/93710 zu melden.

Kressbronn

Einbruch

In ein Haus im Hopfenweg hat ein unbekannter Täter am Mittwoch eingebrochen. Mutmaßlich im Zeitraum zwischen 9.15 und 14 Uhr verschaffte sich der Unbekannte durch ein Kellerfenster Zutritt zu den Räumen und durchsuchte diverse Behältnisse offenbar nach Wertsachen. Hierbei entwendete er eine geringe Menge Bargeld in verschiedenen Währungen sowie mehrere alte Münzen und Schmuck. Der Polizeiposten Langenargen ermittelt zu dem Einbruch und bittet unter Tel. 07543/93160 um sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter.

Meckenbeuren

Erheblich alkoholisiert im Straßenverkehr

Über 2,9 Promille ergab der Atemalkoholvortest beim 50-jährigen Lenker eines Kleintransporters, der am Mittwochvormittag in Meckenbeuren durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen war. Zeugen hatten die Polizei verständigt, nachdem der Fahrzeuglenker in starken Schlangenlinien fuhr, teils von der Fahrbahn abkam und fortlaufend und unvermittelt seine Fahrgeschwindigkeit änderte. Die Fahrt endete an einem Bordstein und in der polizeilichen Kontrolle, woraufhin dem 50-Jährigen von einem Arzt eine Blutprobe entnommen und von den Beamten der Führerschein abgenommen wurde. Eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr folgt.

Frickingen

Leichtverletzt nach Verkehrsunfall

Eine Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 20.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Mittwochvormittag in der Saudstraße. Den bisherigen polizeilichen Erkenntnissen zufolge kam kurz vor 10 Uhr die 77-jährige Lenkerin eines VW aufgrund Blendung durch die tiefstehende Sonne auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden Audi. Während dessen 28-jähriger Fahrer nach derzeitigem Stand unverletzt blieb, zog sich die 77-Jährige leichte Verletzungen zu. Beide Fahrzeuge wurden so schwer beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten.

Frickingen-Leustetten

Alkoholisiert Unfall verursacht

Mutmaßlich aufgrund seiner Alkoholisierung hat am Mittwochmorgen der 60-jährige Fahrer eines Mazda in Leustetten einen Verkehrsunfall verursacht. Gegen 8.45 wollte der Mann von der L 201 auf die K 7785 in Richtung Frickingen abbiegen, kam dabei mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Ein im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme beim Fahrer durchgeführter Vortest ergab einen Atemalkoholwert von rund 2,7 Promille. Der 60-Jährige musste daraufhin eine Blutprobe im Krankenhaus und seinen Führerschein abgeben. Er blieb nach derzeitigem Stand bei dem Unfall unverletzt, der entstandene Gesamtsachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

Meersburg

Trickdiebstahl

Zwei angebliche Heizungsableser haben sich am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr im Dornerweg unter Vorspiegelung falscher Tatsachen Zutritt zu einer Wohnung verschafft und diverse Gegenstände gestohlen. Nachdem die Seniorin das Duo hereingelassen hatte, fiel ihr nach einiger Zeit auf, dass die Männer statt Heizungen abzulesen mehrere Schubladen und Schränke öffneten und offenbar nach Wertgegenständen suchten. Als die Frau beide darauf ansprach, verließen die Täter fluchtartig die Wohnung. Nach derzeitigem Stand wurde eine geringe Menge Schmuck gestohlen. Die Unbekannten werden wie folgt beschrieben: der erste Täter war ca. 25 Jahre alt und etwa 180 cm groß, er hatte ein rundes Gesicht, schwarze Haare und eine kräftige Statur. Er trug dunkle Kleidung und sprach akzentfreies Deutsch. Der zweite Täter war rund 35 Jahre alt, etwa 170 cm groß, hatte glatte dunkle Haare und trug ein dunkles Jackett, eine dunkle Hose und eine Schiebermütze und sprach Deutsch mit Akzent. Der Polizeiposten Meersburg ermittelt wegen des Trickdiebstahls und bittet unter Tel. 07532/43443 um sachdienliche Hinweise.

