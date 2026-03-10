Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Zeugen nach Wohnungseinbruchdiebstahl in Ganderkesee gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 9. März 2026, in der Zeit von 8:30 Uhr bis 11:30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Personen gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung im Hermann-Löns-Weg in Ganderkesee.

Die einbrechenden Personen durchwühlten die Räumlichkeiten der Wohnung und entwendeten unterschiedliches Diebesgut.

Der entstandene Gesamtschaden wurde auf knapp 4.000 Euro geschätzt.

Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und sucht in dem Zuge Personen, die Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431 9410 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell