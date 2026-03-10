PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Zeugen nach Wohnungseinbruchdiebstahl in Ganderkesee gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 9. März 2026, in der Zeit von 8:30 Uhr bis 11:30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Personen gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung im Hermann-Löns-Weg in Ganderkesee.

Die einbrechenden Personen durchwühlten die Räumlichkeiten der Wohnung und entwendeten unterschiedliches Diebesgut.

Der entstandene Gesamtschaden wurde auf knapp 4.000 Euro geschätzt.

Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und sucht in dem Zuge Personen, die Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431 9410 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
  • 10.03.2026 – 08:58

    POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Fahrraddiebstahl in Brake +++ Zeugen gesucht

    Delmenhorst (ots) - Am Donnerstag, 5. März 2026, in der Zeit zwischen 09:00 Uhr und 10:00 Uhr, wurde ein gesichertes graues Pedelec der Firma Gazelle vor einer Arztpraxis in der Bürgermeister-Müller-Straße in Brake entwendet. Der entstandene Schaden wurde auf rund 2.300 Euro geschätzt. Die Polizei Brake nahm die Ermittlungen auf und sucht Zeugen, die Hinweise zum ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 08:43

    POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Diebstahl aus Scheune in Dötlingen +++ Zeugen gesucht

    Delmenhorst (ots) - Aus einer Scheune an der Dorfstraße in Dötlingen entwendeten bislang unbekannte Personen eine Kettensäge und ein landwirtschaftliches Gerät in der Zeit von Samstag, 28. Februar 2026 bis Sonntag, 1. März 2026. Die gesuchten Personen verschafften sich auf gewaltsame Weise Zutritt zu der verschlossenen Scheune und entwendeten in der Folge die ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 08:21

    POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Küchenbrand in Mehrfamilienhaus +++ drei Personen leicht verletzt

    Delmenhorst (ots) - Ein Küchenbrand entstand am Montag, 9. März 2026, gegen 13:15 Uhr, in einem Mehrparteienhaus an der Oldenburger Straße in Delmenhorst. Nach derzeitigen Erkenntnissen entstand der Brand in der Küche einer Wohnung im Mehrfamilienhaus. Die Wohnungsbewohnerin und der Bewohner im Alter von 45 und 46 Jahren versuchten das Feuer eigenständig zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren