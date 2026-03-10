Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Diebstahl aus Scheune in Dötlingen +++ Zeugen gesucht
Delmenhorst (ots)
Aus einer Scheune an der Dorfstraße in Dötlingen entwendeten bislang unbekannte Personen eine Kettensäge und ein landwirtschaftliches Gerät in der Zeit von Samstag, 28. Februar 2026 bis Sonntag, 1. März 2026.
Die gesuchten Personen verschafften sich auf gewaltsame Weise Zutritt zu der verschlossenen Scheune und entwendeten in der Folge die Kettensäge, sowie ein hydraulisches Teil einer Landmaschine.
Der entstandene Schaden wurde auf rund 2.000 Euro geschätzt.
Die Polizei Dötlingen nahm die Ermittlungen auf und bittet Personen, die Hinweise geben können, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 04431/ 9410 zu melden.
