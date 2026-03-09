PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Illegale Müllentsorgung in Wildeshausen OT Bauerschaft Bargloy +++ Zeugen gesucht
Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 7. März 2026 fand im Landkreis Oldenburg die Aktion "saubere Landschaft" statt. Mit viel ehrenamtlichen Engagement wurde weggeworfener Abfall aus Wäldern, Gräben und Grünflächen gesammelt und fachgerecht entsorgt.

Nach der Aktion, zwischen Samstag, 7. März und Sonntag, 8. März 2026 entsorgten bislang unbekannte Personen in der Bauerschaft Bargloy, rund 200m von der Ahlhorner Straße entfernt insgesamt 30 Säcke mit Pflanzenschnitt.

In 20 blauen und 10 weißen Müllsäcken wurden Abschnitte von Pampasgras, Zwerglebensbaum und Buchenhecke am Wegesrand illegal entsorgt.

Die Polizei Wildeshausen nahm die Umweltermittlungen auf und bittet Personen, die Hinweise geben können, sich telefonisch bei der Polizei Wildeshausen unter 04431/ 9410 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

