Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfallflucht auf der Wildeshauser Straße +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 8. März 2026, gegen 19:30 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Wildeshauser Straße in Delmenhorst auf Höhe der dortigen Tankstelle, welche postalisch zur Oldenburger Landstraße gehört.

Ein 33-jähriger Kia-Fahrer aus Delmenhorst fuhr auf der Wildeshauser Straße in Fahrtrichtung stadteinwärts und bog auf der Höhe der Tankstelle nach links auf das Tankstellengelände.

Ein bislang unbekannter Pkw fuhr zeitgleich von dem Tankstellengelände herunter und bog nach links auf die Wildeshauser Straße.

Der 33-jährige Kia-Fahrer verhinderte eine Kollision der beiden Fahrzeuge, in dem er nach rechts lenkte und in der Folge mit einer Grundstückbegrenzung kollidierte.

Der unbekannte Pkw entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und wird gebeten, sich bei der Polizei Delmenhorst zu melden. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden ebenfalls gebeten sich mit der Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/ 1559-0 in Verbindung zu setzen.

Es entstand Sacheschaden in Höhe von 4.000 Euro. Die Polizei nahm die Ermittlungen wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort auf.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

