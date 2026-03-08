PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Wildeshausen: Trunkenheitsfahrt

Delmenhorst (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 00.25 Uhr kontrollierte die Polizei einen Pkw auf dem Südring. Es stellte sich heraus, dass der 31-jährige Fahrzeugführer aus Wildeshausen unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Test ergab einen Wert von 1,5 Promille. Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein und leitete ein Strafverfahren ein.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
PK Wildeshausen
Telefon: 04431-9410
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
  • 08.03.2026 – 08:58

    POL-DEL: Landkreis Oldenburg: E-Scooter-Kontrollen

    Delmenhorst (ots) - Die Polizei führte am Samstagabend mehrere Kontrollen von E-Scootern durch. Hierbei wurde in vier Fällen in den Gemeinden Hatten und Ganderkesee sowie in der Stadt Wildeshausen festgestellt, dass kein gültiger Versicherungsschutz vorlag. Es wurden in allen Fällen Strafverfahren gegen die teils minderjährigen Fahrzeugführer eingeleitet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

    mehr
  • 08.03.2026 – 08:52

    POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Wildeshausen: Zeugen nach Unfall gesucht

    Delmenhorst (ots) - Am Freitag, im Zeitraum von 13.15 - 13.45 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Edeka-Verbrauchermarktes, Westring 6a, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Fahrzeugführer stieß hier vermutlich beim Ausparken gegen einen anderen Pkw und verursachte hohen Sachschaden. Er flüchtete im Anschluss, ohne sich zu kümmern. Das verursachende ...

    mehr
  • 07.03.2026 – 08:19

    POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Bakum

    Delmenhorst (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Bakum ist am Freitag, 06. März 2026, gegen 09:25 Uhr, glücklicherweise nur Sachschaden entstanden. Zur Unfallzeit war zunächst eine 62-jährige Frau aus Hamburg mit einem Kleinwagen auf der Autobahn in Richtung Osnabrück unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Cloppenburg und Vechta kam sie ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren