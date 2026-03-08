Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Wildeshausen: Trunkenheitsfahrt

Delmenhorst (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 00.25 Uhr kontrollierte die Polizei einen Pkw auf dem Südring. Es stellte sich heraus, dass der 31-jährige Fahrzeugführer aus Wildeshausen unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Test ergab einen Wert von 1,5 Promille. Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein und leitete ein Strafverfahren ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell