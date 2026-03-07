PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Bakum

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Bakum ist am Freitag, 06. März 2026, gegen 09:25 Uhr, glücklicherweise nur Sachschaden entstanden.

Zur Unfallzeit war zunächst eine 62-jährige Frau aus Hamburg mit einem Kleinwagen auf der Autobahn in Richtung Osnabrück unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Cloppenburg und Vechta kam sie aufgrund gesundheitlicher Probleme nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der äußeren Schutzplanke. An ihrem Kleinwagen entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 4.000 Euro.

Hinter der 62-Jährigen stoppte ein 31-jähriger Mann aus dem Kreis Verden und leistete Erste Hilfe. Während er sich außerhalb seines Kleinwagens befand und sich um die 62-Jährige kümmerte, näherte sich ein 32-Jähriger aus dem Kreis Nienburg mit einem Sattelzug. Er kam aufgrund von Ablenkung nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit den auf dem Seitenstreifen stehenden Kleinwagen. Den 31-jährigen Ersthelfer verfehlte er dabei nur knapp.

Durch diesen zweiten Verkehrsunfall entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 21.000 Euro. Beide Kleinwagen mussten abgeschleppt werden. Die Fahrt mit dem Sattelzug konnte der 32-Jährige fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Autobahnpolizei Ahlhorn
Telefon: 04435/9316-0
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

