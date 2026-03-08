Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: E-Scooter-Kontrollen

Delmenhorst (ots)

Die Polizei führte am Samstagabend mehrere Kontrollen von E-Scootern durch. Hierbei wurde in vier Fällen in den Gemeinden Hatten und Ganderkesee sowie in der Stadt Wildeshausen festgestellt, dass kein gültiger Versicherungsschutz vorlag. Es wurden in allen Fällen Strafverfahren gegen die teils minderjährigen Fahrzeugführer eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell