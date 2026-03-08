Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
POL-DEL: Landkreis Oldenburg: E-Scooter-Kontrollen
Delmenhorst (ots)
Die Polizei führte am Samstagabend mehrere Kontrollen von E-Scootern durch. Hierbei wurde in vier Fällen in den Gemeinden Hatten und Ganderkesee sowie in der Stadt Wildeshausen festgestellt, dass kein gültiger Versicherungsschutz vorlag. Es wurden in allen Fällen Strafverfahren gegen die teils minderjährigen Fahrzeugführer eingeleitet.
