Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Wildeshausen: Zeugen nach Unfall gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, im Zeitraum von 13.15 - 13.45 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Edeka-Verbrauchermarktes, Westring 6a, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Fahrzeugführer stieß hier vermutlich beim Ausparken gegen einen anderen Pkw und verursachte hohen Sachschaden. Er flüchtete im Anschluss, ohne sich zu kümmern. Das verursachende Fahrzeug dürfte anhand der Spuren eine auffallend gelbe Farbe gehabt haben. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen, Tel.: 04431-9410 in Verbindung zu setzen.

