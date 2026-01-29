POL-W: W Kriminalpolizei sucht Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung

PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Am Abend des 27.01.2026 verletzte ein Unbekannter eine Frau in der 
Elberfelder Innenstadt schwer und floh anschließend vom Tatort.

Gegen 22:00 Uhr befanden sich der unbekannte Tatverdächtige und sein 
späteres Opfer gemeinsam in der Buslinie 603 vom Hauptbahnhof in 
Richtung Hochstraße. An der Haltestelle Hochstraße/Marienstraße 
verließen beide den Bus und liefen in Richtung Küferstraße. Schon 
während der Busfahrt und auch auf dem anschließenden Fußweg 
belästigte der Unbekannte die 38-jährige Frau verbal.

Auf der Küferstraße warf der Täter einen metallischen Gegenstand in 
Richtung der Frau und traf sie damit im Gesicht. Die Wuppertalerin 
erlitt schwere Verletzungen, die im weiteren Verlauf im Krankenhaus 
behandelt werden mussten.

Der Tatverdächtige floh nach der Handlung in unbekannte Richtung. Er 
wird als ca. 20 bis 25 Jahre alt und dunkelhaarig beschrieben. Er 
trug zur Tatzeit eine dunkle Jacke.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der 
Rufnummer 0202 284 0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

