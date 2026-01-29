Polizei Wuppertal

POL-W: W Kriminalpolizei sucht Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung

Wuppertal (ots)

Am Abend des 27.01.2026 verletzte ein Unbekannter eine Frau in der Elberfelder Innenstadt schwer und floh anschließend vom Tatort. Gegen 22:00 Uhr befanden sich der unbekannte Tatverdächtige und sein späteres Opfer gemeinsam in der Buslinie 603 vom Hauptbahnhof in Richtung Hochstraße. An der Haltestelle Hochstraße/Marienstraße verließen beide den Bus und liefen in Richtung Küferstraße. Schon während der Busfahrt und auch auf dem anschließenden Fußweg belästigte der Unbekannte die 38-jährige Frau verbal. Auf der Küferstraße warf der Täter einen metallischen Gegenstand in Richtung der Frau und traf sie damit im Gesicht. Die Wuppertalerin erlitt schwere Verletzungen, die im weiteren Verlauf im Krankenhaus behandelt werden mussten. Der Tatverdächtige floh nach der Handlung in unbekannte Richtung. Er wird als ca. 20 bis 25 Jahre alt und dunkelhaarig beschrieben. Er trug zur Tatzeit eine dunkle Jacke. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Rufnummer 0202 284 0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell