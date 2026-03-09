Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 im Autobahndreieck Stuhr

Delmenhorst (ots)

Ein 37-Jähriger aus Bremen fuhr am Sonntag, 8. März 2026, gegen 09:30 Uhr, mit seinem BMW auf der Autobahn 1 im Autobahndreieck Stuhr auf die Autobahn 28 und kam in der Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. In der Folge kam es zur Kollision mit der Schutzplanke.

Durch den Zusammenstoß entstanden Sachschäden in Höhe von 17.000 Euro und der BMW war nicht mehr fahrbereit.

Der 37-jährige Bremer blieb unverletzt. Der Pkw BMW musste abgeschleppt werden.

