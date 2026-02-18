PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Nach Taschendiebstahl und Computerbetrug: Polizei fahndet mit Foto nach Verdächtiger

Krefeld (ots)

Auf Beschluss des Amtsgerichts Krefeld fahndet die Kriminalpolizei mit Fotos nach einer Frau, die am Donnerstag, dem 14. August 2025, gegen 12:10 Uhr am Geldautomaten einer Bank auf der Königstraße mit einer gestohlenen Girokarte Bargeld abgehoben hat.

Die Fotos können über das Fahndungsportal NRW abgerufen werden: https://polizei.nrw/fahndung/195063

Hinweise bitte über hinweise.krefeld@polizei.nrw.de oder unter 02151 - 6340.

(69)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld
Pressestelle: 02151 634 1111
oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0
E-Mail: pressestelle.krefeld@polizei.nrw.de
https://krefeld.polizei.nrw/
Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite
http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell

