Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Nach Taschendiebstahl und Computerbetrug: Polizei fahndet mit Foto nach Verdächtiger

Krefeld (ots)

Auf Beschluss des Amtsgerichts Krefeld fahndet die Kriminalpolizei mit Fotos nach einer Frau, die am Donnerstag, dem 14. August 2025, gegen 12:10 Uhr am Geldautomaten einer Bank auf der Königstraße mit einer gestohlenen Girokarte Bargeld abgehoben hat.

Die Fotos können über das Fahndungsportal NRW abgerufen werden: https://polizei.nrw/fahndung/195063

Hinweise bitte über hinweise.krefeld@polizei.nrw.de oder unter 02151 - 6340.

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell