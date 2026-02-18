POL-KR: Nach Taschendiebstahl und Computerbetrug: Polizei fahndet mit Foto nach Verdächtiger
Krefeld (ots)
Auf Beschluss des Amtsgerichts Krefeld fahndet die Kriminalpolizei mit Fotos nach einer Frau, die am Donnerstag, dem 14. August 2025, gegen 12:10 Uhr am Geldautomaten einer Bank auf der Königstraße mit einer gestohlenen Girokarte Bargeld abgehoben hat.
Die Fotos können über das Fahndungsportal NRW abgerufen werden: https://polizei.nrw/fahndung/195063
Hinweise bitte über hinweise.krefeld@polizei.nrw.de oder unter 02151 - 6340.
