Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Sachbeschädigung durch Farbe an einer Hauswand in Brake +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Die Wand eines Wohnhauses in der Golzwarder Straße in Brake wurde durch unbekannte Personen mit roter Farbe beschmiert und dadurch beschädigt.

In der Zeit von Samstag, 7. März 2026, 22:30 Uhr, bis Sonntag, 8. März 2026, 09:30 Uhr, haben bislang unbekannte Personen die Hauswand in der Golzwarder Straße mit roter Farbe beschädigt.

Der entstandene Schaden wurde auf rund 500 Euro geschätzt.

Die Polizei Brake nahm die Ermittlungen auf und bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, sich mit der Polizei Brake unter der Telefonnummer 04401/ 9350 in Verbindung zu setzen.

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

