POL-LIP: Horn-Bad Meinberg/Schieder-Schwalenberg. Mehrere Autofahrer unter Drogeneinfluss bei Kontrollen erwischt.

Am Wochenende (27.02. - 01.03.2026) führten Beamtinnen und Beamte der Polizeiwache Blomberg verstärkte Verkehrskontrollen im Raum Horn-Bad Meinberg durch und erwischten gleich mehrere Personen beim Fahren unter Drogeneinfluss sowie ohne Fahrerlaubnis.

Bei Kontrollen an der Detmolder Straße, Nordstraße und in der Straße Zum Rosenbusch wurden fünf Autofahrer und Autofahrerinnen im Alter zwischen 20 und 48 Jahren positiv auf Cannabis getestet - zwei davon zusätzlich auf Benzodiazepine bzw. Amphetamine. Ein weiterer 28-jähriger Autofahrer war ohne Fahrerlaubnis unterwegs.

Auch an der Hauptstraße in Schieder-Schwalenberg fand eine Verkehrskontrolle statt. Hier stoppten die Einsatzkräfte eine 47-jährige Kia-Fahrerin, die augenscheinlich unter dem Einfluss von Cannabis hinter dem Steuer saß und zusätzlich keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen konnte. Sie versuchte außerdem die Beamten beim Drogenvortest zu täuschen: Sie führte einen Urinbeutel mit "sauberem Urin" mit sich, um diesen für den Drogenvortest zu verwenden.

Gegen alle Fahrzeugführer wurden entsprechende Verfahren eingeleitet und ihnen allen wurden Blutproben entnommen.

