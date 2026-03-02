PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg/Schieder-Schwalenberg. Mehrere Autofahrer unter Drogeneinfluss bei Kontrollen erwischt.

Lippe (ots)

Am Wochenende (27.02. - 01.03.2026) führten Beamtinnen und Beamte der Polizeiwache Blomberg verstärkte Verkehrskontrollen im Raum Horn-Bad Meinberg durch und erwischten gleich mehrere Personen beim Fahren unter Drogeneinfluss sowie ohne Fahrerlaubnis.

Bei Kontrollen an der Detmolder Straße, Nordstraße und in der Straße Zum Rosenbusch wurden fünf Autofahrer und Autofahrerinnen im Alter zwischen 20 und 48 Jahren positiv auf Cannabis getestet - zwei davon zusätzlich auf Benzodiazepine bzw. Amphetamine. Ein weiterer 28-jähriger Autofahrer war ohne Fahrerlaubnis unterwegs.

Auch an der Hauptstraße in Schieder-Schwalenberg fand eine Verkehrskontrolle statt. Hier stoppten die Einsatzkräfte eine 47-jährige Kia-Fahrerin, die augenscheinlich unter dem Einfluss von Cannabis hinter dem Steuer saß und zusätzlich keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen konnte. Sie versuchte außerdem die Beamten beim Drogenvortest zu täuschen: Sie führte einen Urinbeutel mit "sauberem Urin" mit sich, um diesen für den Drogenvortest zu verwenden.

Gegen alle Fahrzeugführer wurden entsprechende Verfahren eingeleitet und ihnen allen wurden Blutproben entnommen.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

  • 02.03.2026 – 13:30

    POL-LIP: Schieder-Schwalenberg-Wöbbel. Einbruch in Privatwohnung.

    Lippe (ots) - Zwischen Freitagabend und Samstagmorgen (27./28.02.2026; 18:00 - 08:30 Uhr) drangen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Zaunstraße in Wöbbel ein. Angaben zu möglichem Diebesgut konnten bislang nicht getätigt werden. Wer hat im genannten Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Zaunstraße oder der näheren Umgebung ...

  • 02.03.2026 – 13:29

    POL-LIP: Lage-Waddenhausen. Aufbruch von Automaten an Tankstelle.

    Lippe (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag (27./28.02.2026) brachen unbekannte Täter gegen 22:20 Uhr auf dem Gelände einer Tankstelle in der Schötmarschen Straße in Waddenhausen mehrere Saugautomaten sowie einen Automaten an der Waschanlage auf. Der entstandene Schaden beläuft sich schätzungsweise auf einen niedrigen 2-stelligen Bargeldbetrag. ...

  • 02.03.2026 – 13:29

    POL-LIP: Bad Salzuflen. Kradfahrerin bei Abbiegeunfall schwer verletzt.

    Lippe (ots) - Am Sonntagnachmittag (01.03.2026) wurde eine 21-jährige Kradfahrerin aus Bielefeld auf der Wüstener Straße bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Die Frau war mit ihrem Leichtkraftrad in Richtung Beetstraße unterwegs, als ein 20-jähriger Autofahrer aus Bad Salzuflen mit seinem Mercedes aus der Wenkenstraße, entgegen eines dortigen ...

