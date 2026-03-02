POL-LIP: Schieder-Schwalenberg-Wöbbel. Einbruch in Privatwohnung.

Lippe (ots) - Am Sonntagvormittag (01.03.2026) kam es auf der Bielefelder Straße in Pivitsheide zu einem Auffahrunfall, bei dem ein 36-jähriger Fahrer leicht verletzt wurde. Der 36-jährige Detmolder befuhr mit seinem Ford Fiesta die Bielefelder Straße in Richtung Detmold und wartete verkehrsbedingt vor einem abbiegenden Fahrzeug an der OIL-Tankstelle. Der hinter ...

