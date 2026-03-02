PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Schieder-Schwalenberg-Wöbbel. Einbruch in Privatwohnung.

Lippe (ots)

Zwischen Freitagabend und Samstagmorgen (27./28.02.2026; 18:00 - 08:30 Uhr) drangen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Zaunstraße in Wöbbel ein. Angaben zu möglichem Diebesgut konnten bislang nicht getätigt werden. Wer hat im genannten Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Zaunstraße oder der näheren Umgebung beobachtet? Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter (05231) 6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

