POL-LIP: Schieder-Schwalenberg-Wöbbel. Einbruch in Privatwohnung.
Lippe (ots)
Zwischen Freitagabend und Samstagmorgen (27./28.02.2026; 18:00 - 08:30 Uhr) drangen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Zaunstraße in Wöbbel ein. Angaben zu möglichem Diebesgut konnten bislang nicht getätigt werden. Wer hat im genannten Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Zaunstraße oder der näheren Umgebung beobachtet? Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter (05231) 6090.
