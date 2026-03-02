Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Pivitsheide. Leichtverletzter bei Auffahrunfall.

Am Sonntagvormittag (01.03.2026) kam es auf der Bielefelder Straße in Pivitsheide zu einem Auffahrunfall, bei dem ein 36-jähriger Fahrer leicht verletzt wurde. Der 36-jährige Detmolder befuhr mit seinem Ford Fiesta die Bielefelder Straße in Richtung Detmold und wartete verkehrsbedingt vor einem abbiegenden Fahrzeug an der OIL-Tankstelle. Der hinter ihm folgende 35-jährige Fahrer eines Ford Transit aus Horn-Bad Meinberg bremste aufgrund von Unachtsamkeit zu spät, fuhr auf und schob den Fiesta auf den vorausstehenden Audi A5 eines 25-jährigen Detmolders. Der 36-Jährige wurde leicht verletzt per Rettungswagen in ein Klinikum gebracht. Alle drei Pkw wiesen massive Sachschäden auf und wurden abgeschleppt.

