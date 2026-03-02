PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Pivitsheide. Leichtverletzter bei Auffahrunfall.

Lippe (ots)

Am Sonntagvormittag (01.03.2026) kam es auf der Bielefelder Straße in Pivitsheide zu einem Auffahrunfall, bei dem ein 36-jähriger Fahrer leicht verletzt wurde. Der 36-jährige Detmolder befuhr mit seinem Ford Fiesta die Bielefelder Straße in Richtung Detmold und wartete verkehrsbedingt vor einem abbiegenden Fahrzeug an der OIL-Tankstelle. Der hinter ihm folgende 35-jährige Fahrer eines Ford Transit aus Horn-Bad Meinberg bremste aufgrund von Unachtsamkeit zu spät, fuhr auf und schob den Fiesta auf den vorausstehenden Audi A5 eines 25-jährigen Detmolders. Der 36-Jährige wurde leicht verletzt per Rettungswagen in ein Klinikum gebracht. Alle drei Pkw wiesen massive Sachschäden auf und wurden abgeschleppt.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 02.03.2026 – 13:26

    POL-LIP: Lemgo. 17-Jähriger am Steuer eines E-Scooters kontrolliert.

    Lippe (ots) - Am Samstagmorgen (28.02.2026) gegen 4 Uhr fuhr ein 17-Jähriger aus Lemgo mit einem Elektrokleinstfahrzeug (E-Scooter) auf dem Gehweg des Bruchweges in Richtung Kleiststraße. Er bog dann in den Pöstenweg ein. Bei einer Verkehrskontrolle stellte die Polizei fest, dass der Jugendliche augenscheinlich stark alkoholisiert war. Auf der Polizeiwache wurde ihm ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 13:25

    POL-LIP: Lage-Heßloh. Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht.

    Lippe (ots) - Am Donnerstagmittag (26.02.2026) geriet ein Lkw-Fahrer auf der Heßloher Straße nahe der Twellenkampstraße in Heßloh in einen Straßengraben, nachdem er einem entgegenkommenden schwarzen SUV ausgewichen war. Der Lkw-Fahrer musste stark bremsen und berührte dabei ein Verkehrsschild sowie einen Leitpfosten; der Auflieger wies Kratzer auf. Der Fahrer des ...

    mehr
  • 01.03.2026 – 06:54

    POL-LIP: Blomberg - Nach Unfall geflüchtet

    Lippe (ots) - In der Innenstadt von Blomberg, an der Einmündung Huxwiedestraße - Hohenrenner Weg, kam es am 26.02.2026, gegen 15:40 Uhr, zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Radfahrer. Der 14-jährige Blomberger befuhr hierbei nach eigener Aussage die Straße Hohenrenner Weg in Richtung Schiederstraße. Aus der Huxwiedestraße hätte sich dann ein Pkw genähert und auch zunächst angehalten. Kurz bevor ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren