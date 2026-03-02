Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Kradfahrerin bei Abbiegeunfall schwer verletzt.

Lippe (ots)

Am Sonntagnachmittag (01.03.2026) wurde eine 21-jährige Kradfahrerin aus Bielefeld auf der Wüstener Straße bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Die Frau war mit ihrem Leichtkraftrad in Richtung Beetstraße unterwegs, als ein 20-jähriger Autofahrer aus Bad Salzuflen mit seinem Mercedes aus der Wenkenstraße, entgegen eines dortigen Durchfahrtsverbots, nach links auf die Wüstener Straße in Richtung Alte Vlothoer Straße abbog und mit ihr kollidierte. Die Kradfahrerin wurde vom Fahrzeug geschleudert und später mit schweren Verletzungen in ein Klinikum gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt, beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Wüstener Straße in diesem Bereich voll gesperrt.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell