POL-LIP: Lage-Waddenhausen. Aufbruch von Automaten an Tankstelle.
Lippe (ots)
In der Nacht von Freitag auf Samstag (27./28.02.2026) brachen unbekannte Täter gegen 22:20 Uhr auf dem Gelände einer Tankstelle in der Schötmarschen Straße in Waddenhausen mehrere Saugautomaten sowie einen Automaten an der Waschanlage auf. Der entstandene Schaden beläuft sich schätzungsweise auf einen niedrigen 2-stelligen Bargeldbetrag. Zeugenhinweise bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter (05231) 6090.
