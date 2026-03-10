Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Küchenbrand in Mehrfamilienhaus +++ drei Personen leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Ein Küchenbrand entstand am Montag, 9. März 2026, gegen 13:15 Uhr, in einem Mehrparteienhaus an der Oldenburger Straße in Delmenhorst.

Nach derzeitigen Erkenntnissen entstand der Brand in der Küche einer Wohnung im Mehrfamilienhaus. Die Wohnungsbewohnerin und der Bewohner im Alter von 45 und 46 Jahren versuchten das Feuer eigenständig zu löschen. Die Löschversuche schlugen fehl und beide Personen zogen sich leichte Verletzungen zu. Aus einer Obergeschosswohnung wurde ein 36-jähriger Bewohner durch die Rauchgase leicht verletzt.

Ein hinzukommender Rettungswagen versorgte die Leichtverletzten.

Das Mehrfamilienhaus wurde bis zur Brandlöschung durch die 30 anrückenden Kameraden und Kameradinnen der Feuerwehr Delmenhorst evakuiert.

Die Oldenburger Straße war für die Dauer der Maßnahmen am Brandort gesperrt.

Die genaue Brandursache und die Schadenhöhe sind derzeit noch ungeklärt und Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen.

