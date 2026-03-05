PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BOR: Gronau - Unfallflucht begangen

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Industriestraße;

Unfallzeit: 04.03.2026, zwischen 14.10 Uhr und 15.25 Uhr;

Einen schwarzen VW Tiguan angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Gronau. Mittwochnachmittag parkte das Auto an der Industriestraße. Der Flüchtige beschädigte das Fahrzeug hinten links am Kotflügel und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

