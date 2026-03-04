PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unbekannte brechen in Lagerhalle ein

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Im Winkel;

Tatzeit: zwischen 03.03.2026, 15.30 Uhr und 04.03.2026, 09.30 Uhr;

In die Lagehalle eines Garten- und Landschaftsbaubetriebes eingebrochen sind bislang unbekannte Täter an der Straße Im Winkel in Gronau. Nach ersten Erkenntnissen bohrten die Unbekannten in der Nacht zum Mittwoch den Schließzylinder einer Zugangstür auf. Im Inneren der Halle durchwühlten die Einbrecher einen abgestellter VW Transporter sowie ein einen Schreibtisch. Nach ersten Angaben der Geschädigten entwendeten die Täter diverse hochwertige Arbeitsgeräte, darunter mehrere Motorsägen und Freischneider der Marke Stihl sowie Akku-Geräte von Bosch. Auch Kletterausrüstung soll sich unter dem Diebesgut befinden.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die im genannte Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich "Im Winkel" beobachtet haben, sich bei der Kripo in Gronau unter Tel. (02562) 9260 zu melden. (pl)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

