POL-BOR: Rhede - Nach Unfall weitergefahren
Rhede (ots)
Unfallort: Rhede, Dännendiek;
Unfallzeit: 02.03.2026, zwischen 16.00 Uhr und 17.45 Uhr;
Nach dem Unfall mit einem geparkten Pkw weitergefahren ist ein bislang unbekannter Autofahrer in Rhede. Der VW Golf parkte am Dienstag zwischen 16.00 Uhr und 17.45 Uhr auf dem Parkplatz neben einem Fitnessstudio am Dännendiek. Der Flüchtige beschädigte den Pkw an der hinteren rechten Seite und entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Zeugen werden gebeten sich an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990 zu wenden. (jh)
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell