Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Nach Unfall weitergefahren

Rhede (ots)

Unfallort: Rhede, Dännendiek;

Unfallzeit: 02.03.2026, zwischen 16.00 Uhr und 17.45 Uhr;

Nach dem Unfall mit einem geparkten Pkw weitergefahren ist ein bislang unbekannter Autofahrer in Rhede. Der VW Golf parkte am Dienstag zwischen 16.00 Uhr und 17.45 Uhr auf dem Parkplatz neben einem Fitnessstudio am Dännendiek. Der Flüchtige beschädigte den Pkw an der hinteren rechten Seite und entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Zeugen werden gebeten sich an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990 zu wenden. (jh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell