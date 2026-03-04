POL-BOR: Gescher - Versuchter Einbruch in Lagerhalle
Gescher (ots)
Tatort: Gescher, Schildarpstraße;
Tatzeit: zwischen 28.02.2026, 08.00 Uhr und 01.03.2026, 12.00 Uhr;
Unbekannte Täter haben zwischen Samstagmorgen und Sonntagmittag versucht, in eine Lagerhalle an der Schildarpstraße in Gescher einzubrechen. Die Einbrecher schlugen die Scheibe eines Rolltors gewaltsam ein. In das Gebäude selbst gelangten sie jedoch nicht. Bislang ist unklar, wie die Unbekannten auf das umzäunte Firmengelände gelangten. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell