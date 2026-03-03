PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Zwei Einbrüche auf Firmengelände

Raesfeld (ots)

Tatort: Raesfeld, Schwietering;

Tatzeit: 28.02.2026, 20.00 Uhr und 02.03.2026, 08.00 Uhr;

Am vergangenen Wochenende haben sich in Raesfeld zwei Einbrüche auf Firmengeländen ereignet.

Unbekannte Täter drangen gewaltsam in die Lagerräume eines Unternehmens am Schwietering ein. Auf einem gegenüberliegenden Grundstück kam es zu einer weiteren Tat: Auch dort verschafften sich die Einbrecher unbefugt Zutritt und öffneten mehrere Lagercontainer gewaltsam. Ob etwas entwendet wurde, war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch unklar. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (Telefon 02861 / 900-0). (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

