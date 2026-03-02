POL-BOR: Heek - Einbruch in Verbrauchermarkt
Heek (ots)
Tatort: Heek, Bahnhofstraße;
Tatzeit: 02.03.2026, zwischen 01.57 Uhr und 02.00 Uhr;
In einen Verbrauchermarkt eingedrungen sind bislang unbekannte Täter an der Bahnhofstraße in Heek. In der Nacht zu Montag öffneten die Einbrecher gewaltsam die Eingangstür und gelangten so in das Innere des Marktes. Sie entwendeten nach ersten Erkenntnissen eine noch unbestimmte Anzahl an Zigarettenschachteln. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)
