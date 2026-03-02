POL-BOR: Heek - Einbruch in Verbrauchermarkt

Reken (ots) - Tatort: Reken- Maria Veen, Zum Heubach; Tatort: 01.03.2026, 19.50 Uhr; Bislang unbekannte Täter versuchten am Sonntagabend in ein Wohnhaus in Maria Veen an der Straße Zum Heubach einzudringen. Eine Bewohnerin des Hauses stellte am Abend Beschädigungen an einem Fenster fest. Es blieb bei einem Versuch. Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dieser Straftat machen oder hat verdächtige Beobachtungen ...

mehr