Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Schöppingen (ots)

Tatort: Schöppingen, Haverbeck;

Tatzeit: 28.02.2026, 10.30 Uhr;

Am Samstagvormittag informierte ein Zeuge die Polizei, nachdem er in einem Kurvenverlauf der Straße "Haverbeck" (L 570) zwei junge Männer bemerkte. Diese versuchten mit einem Akkuschrauber ein Verkehrsschild (Geschwindigkeitsbegrenzung auf fünfzig Kilometer pro Stunde) abzumontieren. Nachdem er sie auf ihr Vorhaben angesprochen hatte, flüchteten die beiden, nach seinen Angaben, etwa 18 bis 22 Jahre alten und circa 180 bis 185 Zentimeter großen Männer mit einem älteren blauen Ford Fiesta. Ob die beiden Personen die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 50 km/h für unangebracht hielten und neue Fakten schaffen wollten, da ein mögliches Fehlverhalten bereits von der vor mehreren Tagen zuvor aufgestellten Geschwindigkeitsmesseinrichtung dokumentiert worden sein könnte, steht derzeit nicht fest. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein. Die Ermittlungen zu den beiden Tatverdächtigen dauern an. Das Verkehrszeichen wurde wieder festgeschraubt. (mh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell