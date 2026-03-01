Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruch in Lagerhalle

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Röntgenstraße;

Tatzeit: 01.03.2026, 00.30 Uhr;

Unbekannte drangen in der Nacht zum Sonntag gewaltsam in eine Firma an der Röntgenstraße ein. Dazu überwanden die Täter die Umzäunung des Firmengeländes und durchtrennten zunächst ein Fensterschutzgitter und zerstörten anschließend das Fensterglas, bevor sie ins Innere einer Lagerhalle kletterten. Dabei lösten sie eine Alarmanlage aus und entfernten sich vom Tatort. Es steht derzeit nicht fest, ob die Täter etwas entwenden konnten.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dieser Straftat machen oder hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (Telefon 02562 / 926-0). (mh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell