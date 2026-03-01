PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken-Maria Veen - Wintergartentür aufgehebelt

Reken-Maria Veen (ots)

Tatort: Reken-Maria Veen, Zum Heubach;

Tatzeit: zwischen 26.02.2026, 12.00 Uhr und 28.02.2026, 14.30 Uhr;

Unbekannte drangen gewaltsam in ein Einfamilienhaus an der Straße "Zum Heubach" in Maria Veen ein. Sie hebelten auf der rückwärtigen Seite eine Wintergartentür auf, stiegen ein und durchsuchten das Haus. Der Einbruch muss sich zwischen Donnerstagmittag, 12.00 Uhr und Samstagnachmittag, 14.30 Uhr zugetragen haben. Es steht derzeit nicht fest, was die Täter erbeuten konnten.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dieser Straftat machen oder hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Kripo in Borken (Telefon 02861 / 900-0). (mh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 01.03.2026 – 13:27

    POL-BOR: Borken - Täter flüchtet

    Borken (ots) - Tatort: Borken, Kapellenstraße; Tatzeit: 28.02.2026, 20.45 Uhr; Am Samstagabend bemerkte ein Bewohner eines Einfamilienhauses auf der Kapellenstraße gegen 20.45 Uhr eine fremde Person im Haus. Auf Ansprache flüchtete der Unbekannte. Eine vor dem Haus bereitgestellte Schubkarre zeugte vom Vorhaben des Täters. Wie der Unbekannte in das Haus eindringen und was er alles entwenden konnte, steht derzeit nicht genau fest. Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann ...

    mehr
  • 27.02.2026 – 11:46

    POL-BOR: Reken-Hülsten - Pferd verendet nach Verkehrsunfall

    Reken (ots) - Unfallort: Reken-Hülsten, Boom; Unfallzeit: 26.02.2026, 14.20 Uhr; Am Donnerstagnachmittag kam es in Reken-Hülsten zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Pferd tödlich verletzt wurde. Eine 33-jährige Rekenerin befuhr mit ihrem Pkw und einem Pferdeanhänger die Straße Boom in Richtung Weskerhook. In dem Anhänger befand sich ein Pferd. Eine 69-jährige Heidenerin befuhr die Straße Boom in ...

    mehr
  • 27.02.2026 – 11:46

    POL-BOR: Bocholt-Stenern - Einbruch in Einfamilienhaus

    Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt-Stenern, Sauerbruchstraße; Tatzeit: 26.02.2026, zwischen 16.30 Uhr und 21.50 Uhr; In ein Einfamilienhaus eingedrungen sind bislang unbekannte Täter an der Sauerbruchstraße in Bocholt-Stenern. Donnerstagnachmittag zwischen 16.30 Uhr und 21.50 Uhr verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt zum Inneren des Hauses. Dort durchwühlten sie sämtliche Schränke und Schubladen. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren