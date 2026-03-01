Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken-Maria Veen - Wintergartentür aufgehebelt

Reken-Maria Veen (ots)

Tatort: Reken-Maria Veen, Zum Heubach;

Tatzeit: zwischen 26.02.2026, 12.00 Uhr und 28.02.2026, 14.30 Uhr;

Unbekannte drangen gewaltsam in ein Einfamilienhaus an der Straße "Zum Heubach" in Maria Veen ein. Sie hebelten auf der rückwärtigen Seite eine Wintergartentür auf, stiegen ein und durchsuchten das Haus. Der Einbruch muss sich zwischen Donnerstagmittag, 12.00 Uhr und Samstagnachmittag, 14.30 Uhr zugetragen haben. Es steht derzeit nicht fest, was die Täter erbeuten konnten.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dieser Straftat machen oder hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Kripo in Borken (Telefon 02861 / 900-0). (mh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell